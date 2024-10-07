Adana'da yol kenarında pimi çekilmemiş el bombası bulundu!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yol kenarında el bombası bulundu, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Adana'da yol kenarında pimi çekilmemiş el bombası bulundu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:54

Adana'da Sucuzade Mahallesi'ndeki Kent Meydanı yakınındaki yolda, yurttaşlar park halindeki bir otomobilin önünde pimi çekilmemiş el bombası fark etti.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

Daha sonra ekipler, el bombasını, incelemek üzere bulunduğu yerden aldı.

Ekipler, bulunan el bombasıyla ilgili araştırma başlattı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler