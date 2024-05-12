Adana'da Ziraat Bankası'nın camları taşlandı

Adana'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen iki ikişi, Ziraat Bankası'nın camlarını parke taşlarıyla kırdı. Saldırı sonrasında şahıslar yakalanırken şubede maddi hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:48
Adana'da Ziraat Bankası'nın camları taşlandı
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Olay, Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Fırat Y. (23) ve Cenk M. (29) Stadyum Caddesindeki Ziraat Bankası önüne gelerek bilinmeyen bir nedenle parke taşıyla bankanın camlarını kırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar olay esnasında şüphelilere tepki gösterirken, öfkesi dinen şüpheliler hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Banka şubesinde ise maddi hasar meydana geldi.

Fıray Y. ve Cenk M. ise olayın ardından caddede yürüdükleri esnada polis ekiplerince yakalanarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın görgü şahidi Rıza Yıldızlı, "İki kişilerdi, birisi yolun ortasında duruyordu. Eline parke taşı almıştı. Parke taşı ile bankanın camına vurdu hatta bankanın camı da kırıldı. Etraftakiler tepki gösterince de hakaret ve küfürler ederek uzaklaştılar. Büyük ihtimal madde kullanıyorlardı, onun etkisindelerdi" dedi.


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