Aday adaylığına lüks araç konvoyuyla gitti: Başvuruya gelişi böyleyse gerisini siz düşünün

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:09

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 19:32

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından milletvekili aday adaylığı için de maraton başladı. Hareketliliğin yaşandığı dönemde AKP’den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapmaya lüks araçlardan oluşan kalabalık bir araç konvoyu ile giden avukat Devlethan Yazımcı, söz konusu anları klip hazırlatarak kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videoda araç konvoyunun yanı sıra eşiyle birlikte başvuru yapmaya giden Yazımcı’nın kendisine destek verenleri selamlaması ve teşekkür etmesi yer aldı.

'KASTAMONU'NUN GENÇ BİR EVLADI OLARAK'

Devlethan Yazımcı, hazırlanan klibi sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür vicdanı hür irfanı hür ufku açık gençlere emanet edebiliriz’ söylemine kulak vererek Kastamonu'nun genç bir evladı olarak; doğup büyüdüğüm, havasını soluduğum ,ekmeğini yiyip suyunu içtiğim, sokaklarında koştuğum, çocukluğum ,gençliğim yani her şeyim kadim şehir Kastamonumuzun bir evladı olarak, Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında ülkemizin kader seçiminde, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kutlu davanın bir neferi olmak üzere 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Vermiş olduğum bu karar başta ülkemize, milletimize şehrimize ve AK davamıza hayırlı olsun”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Öte yandan söz konusu videoya çok sayıda eleştiri gelirken bir kullanıcı "Kastamonu'dan AKP milletvekili aday adaylığı başvurusuna gelişi... Gerisini siz düşünün" diyerek tepkisini dile getirdi.