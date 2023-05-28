Aday tercihi değişen tek il Hatay oldu: Erdoğan önde tamamladı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:16

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:16

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Resmi olmayan verilere göre oyların yüzde 52'sini alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçilirken oy tercihini değiştiren tek il ise Hatay oldu.

İlk turda tercihini Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanan Hatay'da, sandıktan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci olarak çıktı.

14 Mayıs Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu 418 bin 709 oy ve yüzde 48,08 oy oranı ile ilk sırada yer alan aday olmuştu. İkinci sırada 418 bin 228 oyla Erdoğan yer almış, Sinan Oğan’ın oyu ise 31 binde kalmıştı.

ERDOĞAN ÖNDE TAMAMLADI

İkinci turda ise oyların yüzde 50,14'ünü alan Erdoğan kentteki yarışı önde tamamladı. Erdoğan’ın ikinci turdaki oy sayısı 430 bin 651 oldu. Kılıçdaroğlu’nun oyu 428 bin 258 olarak kayda geçti.