ADD, 3 Mart Devrim Yasalarının kabulünün 100. yılında basın açıklaması yayımladı: Laik devletin ilk adımı

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından 3 Mart Devrim Yasalarına ilişkin, “Üç temel Devrim Yasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘laik hukuk devleti’ niteliğini belirleyen ilk adımdır. Günümüzde bu üç yasa yürürlükte değil gibidir. Bu gidiş, iyi gidiş değildir. Bindiğiniz dalı kesmeyin” açıklamasında bulunuldu.

3 Mart Devrim Yasalarının kabulünün 100. yılında yapılan açıklamada; “3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen üç temel Devrim Yasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘laik hukuk devleti’ niteliğini belirleyen ilk adımdır. 3 Mart Yasaları ile başlayan Aydınlanma Devrimi; 8 Nisan 1924 tarihli şeriat hükümlerini yasaklayıp evrensel hukuk kurallarını getiren ve çağdaş yargı sistemini kuran yasa ile tekke ve zaviyeleri kapatıp tarikatları yasaklayan 30 Kasım 1925 tarihli yasayla tamamlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ‘laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti’ olarak kesinleştirilmiştir” dendi.

İktidarın şeriat çağrılarına destek verdiğini belirten yazılı açıklamada, “Tarikat ve cemaatlar devlet kadrolarında cirit atmakta, vergisiz denetimsiz holdingleşmelerine sessiz kalınmakta ve hatta adliye koridorlarındaki şeriat höykürmeleri takipsiz bırakılmaktadır. Bugün ülkemizde Süleymancısından Menzilcisine Atatürk, laik Cumhuriyet ve bilimsel eğitim karşıtı tarikat ve cemaatlerin tamamının eğitim kurumları var. Osmanlı’yı batıran bilim düşmanı kafaların 100 yıl sonra şeriat ve hilafet çağrıları ile ortalığa dökülmesine göz yumulması, anayasal kurumların işlevsizleştirilmesi, Cumhuriyet eğitim sisteminin 100 yıl öncenin çağ, akıl ve bilim dışı çıkmazında bırakılması ne tarifsiz acıdır” ifadeleri kullanıldı.

‘DİN ÖRTÜSÜ ALTINDA’

“Bu gidiş, Irak, Suriye, Libya gibi kana bulanmaktır” denen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Atatürk’ün ‘Tarihimizi okuyunuz dinleyiniz. Görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve melanetten gelmiştir’ uyarısını unutmayın. Meşruiyet kaynağınızın tartışılmasına izin vermeyin.”

