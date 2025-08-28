ADD 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin yazılı mesaj yayımladı: ‘Barışı 30 Ağustos Zaferi’ne borçluyuz’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos Zaferi’ne giden süreç olan Büyük Taaruz planı yazıda; “Çok riskli bir taarruz planıydı. Özellikle Yakup Şevki Paşa itiraz ediyor, ‘Mahvoluruz’ diyordu. Türk ordusunun 239 yıldır hiç taarruz savaşı yapmadığını emperyalistler de, Yunan da biliyordu. Paşalar başkomutana bakıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa ise, kimseye sezdirmeden güneye birlik kaydırmayı, taarruz gününü mutlak gizlilikle korumayı, beklenmedik anda sürpriz bir saldırıyla düşmanın en güçlü olduğu Güney cephesini çökerterek savaşı bitirmeyi kurgulamıştı” ifadeleriyle anlatıldı.

‘KAMÇIMI İNDİRDİKTEN 15 GÜN SONRA İZMİR’DEYİZ’

Açıklamada; plan üzerinde süren tartışmalarda Mustafa Kemal Paşa’nın tutumu ise “Elindekinin namluya süreceği son kurşun olduğunun bilincindeydi. Millet nesi varsa vermiş, güç bela 204 bin kişilik bir ordu oluşturulmuş, iyi kötü donatılmış, eğitilmişti. Evet, planı riskliydi, ama başarı için risk almak zorunluydu ve başka çare de yoktu. Günlerdir tepe tepe Afyon ovasını ezberlemiş, Yunan cephesini hatmetmiş, komutanlarının karakterlerini incelemiş, savaşı an be an kafasında yaşamıştı. Zaferden emindi. Paşalara baktı ve “Bütün sorumluluk bende” deyip ekledi “Hücum diyerek kamçımı indirdikten 15 gün sonra İzmir’deyiz” şeklinde anlatıldı.

‘BU KADAR HIZLI KAÇACAKLARINI DÜŞÜNEMEMİŞTİM’

Türk ordusunun Yunan tahkimatını 6 saatte darmadağın ettiğini, Yunan ordusunun 5 saatte dağıtıldığının ve 8 Eylül 1922’de Türk ordusunun İzmir’e vardığının aktarıldığı mesajda; “Belkahve’den yorgun ama mutlu gözlerle dumanlar içindeki İzmir’i seyreden Gazi, İsmet Paşa’ya ‘1 gün yanıldım İsmet, bu kadar hızlı kaçacaklarını düşünememiştim’ diyor, gülümsüyordu” denildi. Edebiyatçı Falih Rıfkı Atay’ın “Bu zafer millet meclisindeki muhaliflere, hükümetteki kimi muhterislere ve bazı komutanlara rağmen başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından kazanılmıştır” sözünün aktarıldığı mesajda; “Nazım’ın ‘Ateşi ve ihaneti gördük’ dediği o günlerin emperyalist işbirlikçisi hainlerinin bozuk tohumları bugün de aynı alçaklıkları sürdürüyorlar. Sümüklü soytarılara mürit olup ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen vatansızları mürşit belleyen bu tufeylilerin sonu da elbet hüsran olacaktır” denildi.

‘CUMHURİYET EN KIYMETLİ HAZİNEMİZDİR’

“Bağımsızlığımız ve cumhuriyetimiz bu destanın kutlu ürünüdür ve en kıymetli hazinemizdir” denilen mesajda, “Coğrafyamızda üniter ulus devlet ve laik cumhuriyet olmayan, ulusal bütünlüğünü ve dil birliğini sağlayamayan ülkelerin ne halde oldukları ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti 102 yıldır bütünlüğünü korumayı ve barış içinde yaşamayı başarabilmişse bunu, 30 Ağustos Zaferi’ne ve cumhuriyetimizin namus ve liyakatle yoğrulmuş sağlam hamuruna borçludur” ifadeleri kullanıldı.