ADD Alaşehir'den Gençliğe Hitabe dağıtımı!

Bayram programına Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan ADD yönetimi, bir gün önceden şehrin üç noktasına asmış oldukları Gençliğe Hitabe afişlerinin bulunduğu tarihi su deposu önüne giderek,"Gençliğin Ata'ya Cevabı" nutkunu okudular. Sonrasında ise sevgi yolunda bulunan esnaf ve yurttaşlara Gençliğe Hitabe dağıtımında bulunuldu.

Programa ADD Alaşehir Şube Başkanı Halil Garipoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Etkinlik sonrası ADD adına açıklama yapan, Şube Saymanı Şengül Kaya Çay, “Bu ülkenin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Değerlerimizin unutturulmaya çalışıldığı şu günlerde bizler de ADD Alaşehir Şube Başkanlığı olarak, Atatürk’ü ve bize emanet ettiği cumhuriyetin değerlerini bir kez daha hatırlatmak ve anlatmak istedik. Vatandaşlarımızın da büyük ilgisiyle karşılaştık. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençliğe Hitabe ve Bursa Nutku’nun bize işaret ettiklerini uygulamanın şimdi tam zamanı olması gerekmektedir diyerek sözlerine devam eden Çay, "Cumhuriyetin Türk gençliğine emanet edilişinin yazılı belgesi olan Gençliğe Hitabe'nin unutturulmak istendiğini görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yönetim biçimine karşı mücadelemiz kaldığı yerden Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığıyla daha da büyüyerek devam edecek. Atatürkçü mücadelemizi büyütmeye ve örgütlenmeye her zaman olduğu gibi yine devam edeceğiz” diye konuştu.

ADD Alaşehir Şube Başkanlığı'nın önümüzdeki günlerde ilçede bulunan Atatürk büstlerinin bakım, onarım, tamir işlemlerini de yapacağı öğrenildi.