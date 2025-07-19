ADD Başkanı Bozkurt'tan Dışişleri Bakanlığı'na Tom Barrack çağrısı: 'Persona non grata' ilan edin

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkez yöneticileri, Ankara şubeleri ve üyeleri ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın 'Türkiye için en iyi millet sistemi Osmanlı millet sistemi' sözlerine tepki olarak ABD Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı. ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt büyükelçilik önünde Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye diye sunulan bu süreçte ABD büyükelçisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir sömürge, kendini de bir sömürge varisi sanarak haddini aşmıştır. 'Türkiye için en iyi millet sistemi Osmanlı millet sistemi' demiştir. Türk Dışişleri Bakanlığını, haddini aşan demecinden dolayı bu büyükelçiyi Persona non grata (İstenmeyen adam) ilan ederek sınır dışı etmesini bekliyoruz."