ADD, burs verdiği gençlerle buluştu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi Gençlik Kolları üyeleri Samsun’da kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya, ADD’den burs alan 43 öğrenci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Cemil Ciğerim
29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00
ADD, burs verdiği gençlerle buluştu
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Çarşambalılar Derneği’nde gerçekleşen kahvaltıda konuşan ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek “Atatürk ilke ve devrimlerinin altının oyulduğu, Cumhuriyet kazanımlarının yok edildiği bu karanlık günlerde, sizlerin aydınlık yüzleri bizlerin çağdaş ve aydınlık bir Türkiye umudumuzun ışığıdır” dedi. Maddi olarak desteklenen soran ve sorgulayan bir gençliğin geleceğimiz olduğunu söyleyen Özkefeli, “İleri demokrasi komedisinin trajedisi durumuna geçtiği bu karanlık günlerde, sizlerin aydınlık yüzleri bizlerin çağdaş ve aydınlık bir Türkiye umudumuzun ışığıdır. Sizlerin en büyük göreviniz eğitiminiz ve dersleriniz. Sizlerin başarısı bizlerin başarısıdır. Her zaman yanınızdayız” dedi.


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