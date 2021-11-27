Üniversite ADD'ye salon vermedi
Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşu için Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından 4 Aralık’ta gerçekleştirilecek ve ADD Genel Başkan Başdanışmanı E. Amiral Türker Ertürk’ün konuşmacı olarak katılacağı etkinliğe, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ertürk'ün sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek salon vermedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kilis Şubesi, Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşu için 4 Aralık’ta yapacağı ve ADD Genel Başkan Başdanışmanı E. Amiral Türker Ertürk’ün konuşmacı olarak katılacağı “Atatürk İlke ve Devrimleri Işığında Kurtuluşundan Günümüze Kilis” konulu etkinlik için Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden salon talep etti. ADD’nin izin alıp etkinlik yapacağı salon tahsisi son anda iptal edildi. Rektörlük salonun iptal gerekçesi olarak etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen ADD Genel Başkan Başdanışmanı Türker Ertürk’ün sosyal medya paylaşımlarını gösterdi.
HAKSIZ BİR SALDIRI
ADD Kilis Şube Başkanı Mehtap Okatan, “Hukuksal dayanağı olmayan bu ötekileştirici tutumun asla kabul edilmeyeceği gibi yıllarca Türk ordusunun değerli bir komutanı olarak görev yapmış Genel Başkan Başdanışmanı E.Amiral Türker Ertürk’e ve yasal zeminde Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olan Atatürkçü Düşünce Derneği ve fikirlerine de haksız bir saldırıdır. Kaldı ki yasal bir sivil toplum kuruluşu yöneticisinin sabıkalı olarak bu görevi yürütemeyeceği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kurumsal Temsilcisi Rektör M. Doğan Karacoşkun kurumu bünyesinde yapılan etkinliklerde katılımcı kişilerden GBT ve adli sicil kaydı mı istemektedir? Yoksa bu tutum kendi ideolojik dünyalarındaki tutum ve davranışların dışa vurumu mudur?” dedi.
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