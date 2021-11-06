Görevden uzaklaştırılmıştı: ADD'den 'Kaymakam Miraç Akbulut' açıklaması

06 Kasım 2021 Cumartesi, 11:50

Ordu'nun Korgan İlçesine geçtiğimiz Ağustos ayında atanan Kaymakam Miraç Akbulut, aniden görevden alınmış, olay kamuoyunda ciddi yankı bulmuştu. Akbulut'un, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından yaptığı konuşmasından dolayı görevden alındığı ileri sürülmüştü.

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, görevden alınan Kaymakam Akbulut’un Atatürkçü ve idealist bir kişiliğe sahip olduğu için görevden alınıp soruşturma açıldığını iddia etmişti.

“AKP’LİLER VE TARİKATLAR ŞİKAYET ETMİŞTİR”

Adıgüzel “Kaymakam Akbulut, konuşmasında Cumhuriyetin getirdiği kazanımları anlatırken, bir bölümünde Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz’ sözünü kullandı. Sık sık Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaptı. İlçede etkili olan AKP’ye yakın tarikatlar var. AKP’liler ve bunlar konuşmadan rahatsız oldukları için kaymakamı şikayet etmişler” ifadelerini kullanmıştı.

ADD'DEN AÇIKLAMA: UYARIYORUZ!

Kaymakam Akbulut'un görevden alınması gündemdeki yerini korurken; son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

"Atatürk’ ün sözlerini suç saymak, görevi ve unvanı ne olursa olsun, kimsenin haddi değildir" sözlerine yer verilen açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği; değerli Kaymakamımız Sayın Miraç Akbulut'un yanında olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyor" ifadeleri kullanıldı.

ADD'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ordu Korgan Kaymakamı Sayın Miraç Akbulut’un Cumhuriyet Bayramı konuşmasında; vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük Atatürk’ten övgü ile söz edip minnet, özlem ve saygıyla anması ve 'Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır!' sözlerine yer vermesi bazılarını rahatsız etmiş, şikâyet konusu olmuş.

Gariptir ki; bu hadsiz ve haksız şikâyet yetkililerce ciddiye alınıp 'Görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutum' gibi anlaşılması olanaksız bir gerekçe ile hakkında soruşturma açılan değerli Kaymakamımız 'Soruşturmanın selameti açısından (!)' görevden uzaklaştırılmış.

Olayın duyulmasından itibaren yükselen ve giderek şiddetlenen tepkiler, bu uygulamanın toplum vicdanını derinden yaraladığını göstermektedir.

Aziz milletimizin büyük çoğunluğu ile Sayın Miraç Akbulut’a sahip çıktığını görmek ise, bu utanç verici durumun tek sevindirici yanı olmuştur.

'Keşke Yunan kazansaydı' dediği video kayıtları ile sabit, 'Her 10 Kasım’ da 9’u 5 geçe kenefe gidin' edepsizliği bilinen Atatürk ve Milli Mücadele düşmanı meczupları yüceltenler için, Kuvayı Milliye'cilere 'adi eşkıyalar', 'caniler', 'kafaları ezilmesi gereken kudurmuş haydutlar' diye saldıran işgalci İngiliz işbirlikçisi Teali İslam Cemiyeti Yöneticisi hainleri mezarı başında anan, parklara adını veren aymazlar için, İzmir Marşı’nı 'siyasi' diyerek tören programlarından çıkaran gafiller için, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabe’sini ayaklar altına seren kendini bilmezler için, gri pasaportla insan kaçakçılığı yapan sahtekârlar için, organize suç örgütü liderlerinin dolarla maaşa bağladığı onur yoksunları için, limanlarımızın uyuşturucu trafiğinin yolgeçen hanlarına dönmesine göz yumup ülkemizi rüsva edenler ve daha niceleri için çoktan yapılmış olması gereken işlemlerin, Atatürkçü bir kaymakamımıza uygulanması kabul edilemez!

UYARIYORUZ!

Atatürk sevgisini, Cumhuriyet bağlılığını, Atatürk’ ün sözlerini suç saymak, görevi ve unvanı ne olursa olsun, kimsenin haddi değildir.

Ülkemizin en büyük demokratik kitle örgütü olan Atatürkçü Düşünce Derneği; Genel Başkan’ından en yeni üyesine kadar, toplumumuzun gösterdiği bu haklı tepkiye yürekten katılıyor, değerli Kaymakamımız Sayın Miraç Akbulut’un yanında olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyor ve yineliyor:

'Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır!'"

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi