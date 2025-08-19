ADD, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu: Diyanet anayasal düzene uymalıdır!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçtiğimiz hafta okunan ve kadınların dini hukuka göre miras düzenlemelerine uymaları gerektiğinin vurgulandığı “Kul hakkı ateşten gömlektir” başlıklı cuma hutbesine tepkiler devam ediyor. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), cuma hutbesi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede; söz konusu hutbenin “anayasayı ihlal”, “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarını işlemesi nedeniyle gerekli soruşturmaların yapılması ile kamu davası açılması talep edildi. ADD’nin açıklamasında, “Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı başta laiklik olmak üzere devletimizin anayasa ile belirlenmiş temel niteliklerine, anayasal düzenimize, yasalarımıza ve kendi kuruluş ilkeleri ile tanımlanmış görev ve sorumluluklarına uygun davranmak zorundadır” ifadeleri kullanıldı.