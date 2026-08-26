ADD’nin Büyük Taaruz ve Zafer Bayramı iletisinde Bakan Tekin’e anımsatma: ‘Tarih bilimdir, hükmünü verir’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD); 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un başlangıcı ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin yıldönümünü kapsayan “Zafer Haftası”nın başlangıcına özel basın açıklaması yayımladı.

‘NE OLMUŞTUK BİLİYOR MUSUNUZ? KURTULMUŞTUK’

Açıklamada; “26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz sadece 5 günde kesin zafere ulaşıyor, İngiliz Genel Kurmayının ‘6 ayda aşılamaz’ dediği Yunan tahkimatı 6 saatte darmadağın ediliyor, 4 yıl önce 13 Kasım 1918’de ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen Mustafa Kemal Paşa sözünü tutuyor, İngiliz maşası Yunan Ordusu 31 Ağustos’ta İzmir’e doğru kaçmaya başlıyor ve Başkumandan 1 Eylül 1922 sabahı ordulara şu tarihi emrini veriyordu: ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz, ileri!’ Yıllar sonra o kutlu günü şöyle anlatmıştır Falif Rıfkı Atay; ‘Ben ömrümde hiçbir edebiyat eserinde, ordulara ilk hedeflerinin Akdeniz olduğunu bildiren günlük emri okurken duyduğum zevki duymadım. Bu, bütün heyecanların üstünde bir heyecan veren, bütün şiirlerin üstünde bir şiirdi. Ne olmuştuk biliyor musunuz? Kurtulmuştuk” ifadeleri kullanıldı.

‘SARAY SOYTARILARI, SİYASET BEZİRGANLARI, ÇAKMA TARİHÇİLER BİLMELİDİR’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” sözlerine atıf yapılan açıklamda; “Osmanlı’ya kabul ettirilen Türk’ün idam fermanı Sevr’i de çöpe atan, Lozan ve cumhuriyet yolunu açan Başkumandanlık Meydan Muharebesi Zaferi’ni, önemsizleştirmeye, unutturmaya çalışan saray soytarıları, siyaset bezirganları, çakma tarihçiler ve destekçileri bilmelidir, Tarih bilimdir, hükmünü verir, istese de istemese de herkese bir şekilde öğretir, yalanlarla değiştirilmesi de mümkün değildir” denilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.