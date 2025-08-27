ADD’nin Zafer Haftası mesajında ‘laiklik’ ve ‘üniterlik’ vurgusu: ‘Atatürk ilke ve devrimleri terk edilemez’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD); 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un başlangıcı ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin yıl dönümü olan “Zafer Haftası”nda her yıl Afyonkarahisar’da gençlik kampı düzenliyor. ADD; bu yılda söz konusu kampını düzenledi. Dernek, 25 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da Genel Yönetim Kurulu toplantısı ile Afyonkarahisar gençlik kampını ve zafer yürüyüşünü düzenledi. ADD, bu etkinliğinin ardından bir sonuç bildirgesi yayımladı.

‘VATAN, İŞPORTA TEZGAHINDA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI’

ADD tarafından yayımlanan sonuç bildirgesinde Anadolu’nun işgalinde İstanbul Hükümeti’nin tutumu; “Emperyalist devletler Mondros teslimiyet antlaşması ile Anadolu’yu işgal ederek pasta gibi bölmüşler, kanlı çizmeleriyle vatan toprağını ezmişlerdi. Vatan, işporta tezgahında satışa çıkarılmış mal misali kapanın elinde kalıyordu. Vahdettin saltanatını devam ettirmek için İngilizlerden medet umuyor, soysuz Damat Ferit kurtuluş mücadelesini baltalamak için canlarını hiçe sayan Mustafa Kemal’in askerlerine karşı Yunan’dan aldığı destek ile ihanet ordusu kurmakla meşguldü” ifadeleriyle anlatıldı.

‘BU DESTAN; ÖMER OĞLU HÜSNÜ, MEHMET ONBAŞI, ŞERİFE BACI’NIN KANIYLA YAZILDI’

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu olumsuz şartlarda yurdu kurtarmak için mücadele verdiğinin vurgulandığı metinde; “‘Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez’ diyen Atatürk, tarihte eşi görülmemiş bir başarıyla emperyalizmin maşası Yunan askerlerini önlerine katarak İzmir’in serin sularına döküyordu. İstiklâl Savaşımız, ulusumuzun yüzyılın dâhisi ve tarihin en büyük devrimcisi Atatürk liderliğinde kadını, erkeği ve çocuğuyla verdiği topyekûn mücadelenin destanıdır. Bu destan; 8 yaşındaki Ömer oğlu Hüsnü’nün, 58 yaşındaki Mehmet Onbaşı’nın, Ilgaz dağlarında donarak şehit düşen Şerife Bacı’nın ve daha on binlerce vatan sevdalısı Kuvayı Milliye kahramanının asil kanları ile yazılmıştır” denildi.

‘BAĞIMSIZLIĞIMIZ VE CUMHURİYETİMİZ HAZİNEMİZDİR’

“Bu destan; kurtuluş mücadelesi için stratejik öneme sahip Hacan köyünü 30 dakikada alacağım söz veren, fakat dediği saatte alamadığı için intihar eden Albay Reşat’ın onurlu duruşudur” denilen açıklamada; “Bağımsızlığımız ve cumhuriyetimiz bu destanın kutlu ürünüdür ve en kıymetli hazinemizdir. Bizi bu hazineden mahrum etmek isteyen dahili ve harici bedhahlarımız da melanetlerini sürdürmektedir. Görevimiz bellidir, elbet yapılacaktır. Coğrafyamızda üniter ulus devlet ve laik cumhuriyet olmayan, ulusal bütünlüğünü ve dil birliğini sağlayamayan ülkelerin ne halde oldukları ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti 102 yıldır bütünlüğünü korumayı ve barış içinde yaşamayı başarabilmişse bunu, 30 Ağustos Zaferi’ne ve cumhuriyetimizin namus ve liyakatle yoğrulmuş sağlam hamuruna borçludur” ifadeleri kullanıldı.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR’

Açıklamada 2. Çözüm Süreci’ne de değinilerek şöyle son buldu: “Sözde ‘Kurucu Önder’liğe terfi ettirilen dünün ‘Bebek Katili’nin, görüşmelerde devletimize ‘Kürtlerin ve Türklerin kurucu unsur olduğu yeni devlet kurulmalı’, ‘Bölgesel özerklik tanınmalı’, ‘Demokratik konfederalizm mutlak zorunluluktur’ gibi, kabulü olanaksız, koşullar öne sürdüğü, üniter yapımızdan, tapu senedimiz Lozan’dan, anayasamızın 42. ve 66. maddelerinden vazgeçmemizi, yani neredeyse örgütünün değil, cumhuriyetimizin feshedilmesini istediği, buna rağmen sürecin sürdürüldüğü de ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti, laik ve üniter bir ulus devlettir, ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk Milliyetçiliği dahil bütün Atatürk ilke ve devrimleri devletimizin kuruluş felsefesi, cumhuriyetimizin kilit taşıdır, terk edilemez.”