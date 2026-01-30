ADD tarafından verilen “Yılın Atatürkçüsü” ödüllerine layık görülen isimler açıklandı: Yazarımız Balbay’a ‘Yılın Atatürkçüsü’ ödülü

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) gelenekselleşmiş “Yılın Atatürkçüsü” ödüllerine layık görülen isimler açıklandı. Bugün saat 18.00’de ADD Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde gerçekleşecek “Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve Yılın Atatürkçüsü Ödülleri törenle sahiplerini bulacak. Ödüllere, 2025 yılı özelinde kültür sanat alanında Sabahat Akkiraz, eğitim ve bilim alanında Dr. Naim Babüroğlu, edebiyat alanında Ayşe Kulin, basın dalında ise yazarımız Mustafa Balbay layık görüldü. Atatürkçü Düşünceye Katkı, Ekonomi ve Sanayi Onur Ödülü’nün ise Ahmet Güre’ye verilmesi kararlaştırıldı.