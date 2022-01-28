ADD'den Demokrasi Şehitlerini Anma Programı

28 Ocak 2022 Cuma, 12:47

Atatürk ve Düşünce Derneği, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi haftası kapsamında Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitleri Anma programı düzenliyor.

29 Ocak saat 19:00'da Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma programına gazetemiz yazarı Işık Kansu konuşmacı olarak katılacak.

Programda, Uğur Mumcu belgeseli yayınlacak ve müzik dinletisi yapılacak.