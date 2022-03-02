ADD'den 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' açıklaması: Metinde Atatürk'ten söz edilmemesi önemli bir eksiklik
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), altı muhalefet partisi tarafından açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini olumlu bulduklarını, ancak metinde Atatürk'ten söz edilmemesinin önemli bir eksiklik olduğunu bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada, altı muhalefet partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metni üzerinde anlaştıkları, beş başlık 101 maddeden oluşan temel esaslarını da imza altına aldıkları belirtildi.
"YAPISAL REFORMLARLA TAMAMLANMASI GEREKİR"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti bir araya getirmedeki ve bir arada tutmadaki kararlı tutumunu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Uysal, Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'nun demokratik parlamenter sistem özlemi ile gösterdikleri anlayış ve özveriyi takdir ediyor, alkışlıyoruz. Bununla birlikte, genelde beğeni ile karşılanan ve umut uyandıran 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metninin, ekonomi, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki yapısal reformlarla tamamlanması gerekir.
Metinde, laikliğe, aydınlanma devrimlerine, iç cephe birliğinin nasıl sağlanacağına değinilmemiş, Anayasanın ilk dört maddesi ve uluslaşma gibi önemli konulardaki duyarlığın vurgulanmamış ve özellikle Atatürk'ten söz edilmemiş olmasının önemli eksiklikler olarak dikkat çektiğini anımsatırken, bütün içtenliğimizle dostça bir uyarı yapmayı da görevimiz sayıyoruz."
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