ADD'den manifesto: 'Bu düzen değişmeli'

23 Nisan 2022 Cumartesi, 03:11

ADD’den yapılan açıklamada, bugün saat 11.30’da, Ankara ATO Congresium’da düzenlenecek “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” başlıklı buluşmada, “ekonomiden kadın haklarına, eğitimden sağlığa Cumhuriyet değerleri ve Atatürkçü düşünce sisteminin çağın koşullarında nasıl uygulanması gerektiği” vurgulanan bir manifesto açıklanacağı kaydedildi.

“Kemalist devrimcilerin devletin hamuruna kattıkları namus mayası eksilmemeli” denilen açıklamada, “devlette hiçbir laik Cumhuriyet ve üniter ulus devlet karşıtı kadrolaşmaya izin verilmemesi” gerektiği kaydedildi. 1961 Anayasası’nı esas alan demokratik bir anayasanın gerekliliğine dikkat çekilen açıklamada, ekonomiye işaret edilerek “Üretimsizlik sebep; faiz, enflasyon, işsizlik ve açlık neticedir. Kamu maliyesi, naslar ya da saplantılarla değil, akıl ve bilimle yönetilmeli” ifadeleri kullanıldı.

‘TARİKATLARDAN UZAK TUTULMALI’

Eğitimde tarikat ve cemaat etkilerine de değinilen açıklamada, “Çocuklarımız; öncelikle düşünmeyi, öğrenmeyi, sorgulamayı öğrenmeli, tarikat ve cemaatlerden, hurafe ve dogmalardan uzak tutulmalı, bilimsel bilgi ile eğitilmeli, gençlerimiz geleceklerini yurtdışında arama çaresizliğinden kurtarılmalı” denildi.

İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, ordu ve parti ilişkisine de değinildi. Ordunun siyasetin etkisinden arındırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Türkiye, sınırlarını koruyamayan, yurtdışı tek toprağı Süleyman Şah Türbesi’ni terör örgütlerine terk eden, 19 adasındaki Yunan işgalini tepkisiz seyreden, tehditle terörist salıveren, kapılarda bekletilen, tescilli rüşvetçilerle temsil edilen ve itibarı sarayda arayan bir ülke olmamalıdır” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, “Dünyanın en bereketli topraklarında, dünyanın en fedakâr, en çalışkan halkını açlığa mahkûm eden bu düzen değişmeli” denildi.