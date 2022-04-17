Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk'ü canlandıracağı dizide, 'Zübeyde Hanım'ı oynayacak isim belli oldu

17 Nisan 2022 Pazar, 12:27

Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus’ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu Atatürk dizisi geliyor. Yapımda birçok yıldız yer alacak. İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.

'ZÜBEYDE HANIM'I CALANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Son olarak, oyuncu Songül Öden, Disney Plus tarafından geliştirilen Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu. Öden, dizide; Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a hayat verecek.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 6 bölüm sürmesi beklenen dizi, "7. Koğuştaki Mucize"nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek.

Dizinin yapımcılığını ise "Kulüp", "Aziz", "Son Yaz", "Hakan: Muhafız", "İstanbullu Gelin", "Vatanım Sensin" ve "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi yapımların arkasındaki O3 Medya üstlenecek.

'EMMA WATSON' İDDİASI

Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu dizinin kadrosuna son olarak "Harry Potter" serisinin oyuncusu Emma Watson’ın katıldığı iddia edilmişti.