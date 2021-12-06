ADD’den, ‘okul öncesi din eğitimi’ kararına tepki
Milli Eğitim Şurası’nda, usule aykırı olarak gündeme alınan ve oy çokluğu ile kabul edilen okul öncesine din eğitimi verilmesi yönündeki tavsiye kararına, Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) tepki geldi. ADD’den yapılan yazılı açıklamada, “Çocuğun üstün yararı ilkesine ve pedagoji bilimine aykırı, çağ ve akıl dışı bir karardır” denildi.
Yedi yıl aradan sonra toplanan Milli Eğitim Şurası’nın genel kuruluna, ihtisas komisyonlarında görüşülmemesine karşın usule aykırı olarak getirilen ve oy çokluğu ile kabul edilen Eğitim Bir-Sen’in “okul öncesine din, ahlak ve değerler eğitimi verilmesi” önerisine tepkiler sürüyor.
ADD’den yapılan yazılı açıklamada, “katılımcıları değiştirilmiş, yöntem ve gelenekleri tarumar edilmiş, tamamen mevcut iktidar anlayışının yandaşlarından oluşturulmuş bir grup ‘eğitimci’ ile toplanan şurada” alınan tavsiye kararının, “çocuğun üstün yararı ilkesine ve pedagoji bilimine aykırı, çağ ve akıl dışı bir karar” olduğu vurgulandı.
Açıklamada, “Böyle bir kararın uygulanması, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımızın ruh ve akıl sağlıkları için ciddi bir tehdit olacaktır. Dindar ve kindar nesiller yetiştirme çabalarının eğitimde nasıl bir felakete yol açtığı ortada iken bir de Milli Eğitim şuralarının tarihsel ve bilimsel önem ve değerine uymayan bu çağdışı kararın alınabilmiş olması gerçekten esef verici” ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
En Çok Okunan Haberler
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- 32 milyon haneye kötü haber
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Memura ek zam geliyor
- Ezgi Mola'dan ödül töreninde dikkat çeken konuşma
- TÜİK için harekete geçildi
- Bahçeli: Başkan ben olacağım