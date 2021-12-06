ADD’den, ‘okul öncesi din eğitimi’ kararına tepki

06 Aralık 2021 Pazartesi, 22:46

Yedi yıl aradan sonra toplanan Milli Eğitim Şurası’nın genel kuruluna, ihtisas komisyonlarında görüşülmemesine karşın usule aykırı olarak getirilen ve oy çokluğu ile kabul edilen Eğitim Bir-Sen’in “okul öncesine din, ahlak ve değerler eğitimi verilmesi” önerisine tepkiler sürüyor.

ADD’den yapılan yazılı açıklamada, “katılımcıları değiştirilmiş, yöntem ve gelenekleri tarumar edilmiş, tamamen mevcut iktidar anlayışının yandaşlarından oluşturulmuş bir grup ‘eğitimci’ ile toplanan şurada” alınan tavsiye kararının, “çocuğun üstün yararı ilkesine ve pedagoji bilimine aykırı, çağ ve akıl dışı bir karar” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Böyle bir kararın uygulanması, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımızın ruh ve akıl sağlıkları için ciddi bir tehdit olacaktır. Dindar ve kindar nesiller yetiştirme çabalarının eğitimde nasıl bir felakete yol açtığı ortada iken bir de Milli Eğitim şuralarının tarihsel ve bilimsel önem ve değerine uymayan bu çağdışı kararın alınabilmiş olması gerçekten esef verici” ifadelerine yer verildi.