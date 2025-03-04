ADD’den Selçuk Belediyesi'ne Meryem Ana Evi desteği

Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:57

Güncelleme: 04.03.2025 - 15:57

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri Başkanları, Efes Selçuk Belediyesi’nin Meryem Ana Evi otoparkı ve giriş ücretlerinden elde ettiği kaynakların kesilmesine ve halkın mağdur edilmesine karşı durduklarını ifade ederek basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Meryem Ana Evi gelirlerinin belediyeden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesinin Efes Selçuk Belediyesi'nin hizmetlerinin aksatılmasına, altyapı projelerinin sekteye uğrayacağına ve halkın mağdur olacağına dikkat çekilerek, Efes Selçuk Belediyesi Filiz Ceritoğlu Sengel'in bu süreçte adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın yanında yer alan siyaset anlayışıyla hareket ettiği vurgulandı.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Halkın, emekçinin ve Başkan Ceritoğlu Sengel’in yanında olduklarını vurgulayan Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş, "Halkımızın haklarını savunmaktan, doğamızı ve geleceğimizi korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel ve tüm belediye emekçileri, halkımızla birlikte demokratik ve hukuki yollarla verilen mücadeleye desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Kamuoyunu ve tüm duyarlı vatandaşları bu sürece destek olmaya çağıran Dernek Başkanları, "Ne belediyemizi ne emekçimizin hakkını ne de doğamızı teslim etmeyeceğiz" dedi.