ADD’den ‘Yılın Atatürkçüsü’ ödülleri
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından verilen “Yılın Atatürkçüsü” ödülleri sahiplerini buldu.
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ADD’den yapılan açıklamada, eğitim-bilim alanında Dr. Orhan Çekiç, kültür alanında Rutkay Aziz, spor alanında A Milli Kadın Voleybol Takımı ve basın alanında da Flash Haber Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk’e ödül verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Ödül töreni,
katledilen yazarımız ve ADD
Kurucu Genel Başkanı Prof.
Dr. Muammer Aksoy’un
yitirilişinin 34. yıldönümü
anısına 31 Ocak’ta, saat 18.00’de
ADD Genel Merkezi’nde yapılacak.
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