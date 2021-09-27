ADD'nin yeni başkanı belli oldu

27 Eylül 2021 Pazartesi, 07:29

ADD 16. Olağan Genel Kurul seçimi tamamlandı. 27 kişilik yönetim çarşaf listeyle seçildi.

5 genel başkan adayı arasından Hüsnü Bozkurt, en yüksek oyu aldı. Bozkurt listesinden, kendisiyle birlikte 14 kişi girdi ve salt çoğunluğu aldı. Bir liste dışarıda kaldı. Diğer 3 aday ise 13 kişilik kısmı paylaştı. Görev dağılımı, ilk GYK toplantısında yapılacak.

Diğer başkan adayları Tolga Kale, Türker Ertürk, Ayhan Yalçınkaya ve Onur Akyüz'dü.