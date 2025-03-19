Adem Soytekin kimdir? Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin neden gözaltına alındı?
İBB'ye yönelik peş peşe açılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin de gözaltına alındı. Peki, Adem Soytekin kimdir? Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin neden gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin de gözaltına alındı. Peki, Adem Soytekin kimdir? Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin neden gözaltına alındı?
ADEM SOYTEKİN KİMDİR?
Adem Soytekin'in şirketi Asoy İnşaat İBB'nin 15 kreş ihalesinin yanı sıra Silivri'deki KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesi ve İstanbul genelinde cadde düzenleme ihalelerini aldı.
ADEM SOYTEKİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, iş insanı Adem Soytekin de 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
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