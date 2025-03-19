Ali Nuhoğlu kimdir? Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu neden gözaltına alındı?
İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimlerin listesi açıklandı. İçlerinde Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu'nun da olduğu öğrenildi. Peki, Ali Nuhoğlu kimdir? Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu neden gözaltına alındı?
İBB soruşturmasında gözaltına alınan isimler açıklandı. Gözaltına alınanlar arasında Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu'nun da olduğu öğrenildi. Peki, Ali Nuhoğlu kimdir? Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu neden gözaltına alındı?
ALİ NUHOĞLU KİMDİR?
Ali Nuhoğlu, 1962 Trabzon doğumlu. Liseyi, Kabataş Erkek Lisesi’nde okuyan Ali Nuhoğlu bugün Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007 belgelerine sahip Nuhoğlu İnşaat'ı da içinde barındıran Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak sektördeki çalışmalarında devam ediyor.
Ali Nuhoğlu, üniversiteyi Bulgaristan’daki Sofya Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi alarak tamamladı. Ali Nuhoğlu, 1986 yılında aile fertleri ile birlikte Nuhoğlu İnşaat’ı kurdu. İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar’da ofis açtı.
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