Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:45

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İş insanı Hüseyin Köksal da gözaltına alındı. Peki, Hüseyin Köksal kimdir? İş insanı Hüseyin Köksal neden gözaltına alındı?

HÜSEYİN KÖKSAL KİMDİR?

Hüseyin Köksal, tekstil sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Karsal Örme firmasının Yönetim Kurulu Başkanıdır. 1978 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Köksal, lise eğitimine kadar yaşamını bu şehirde sürdürdü. Üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelen Hüseyin Köksal, 1996 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne başladı. Eğitimine Doğuş Üniversitesi’nde devam eden Köksal, burada İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu.

Köksal ailesi, tekstil sektöründeki yolculuğuna Trabzon’da peştamal boyama işi ile başlamış, ardından 1995 yılında İstanbul Beylikdüzü’nde Karsal Örme firmasını kurarak faaliyetlerini büyütmüştür. Firmanın kurucusu ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Köksal’ın vefatının ardından, üçüncü kuşak temsilcisi olarak Hüseyin Köksal, 2016 yılında Karsal Örme’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Günümüzde firmanın Tekirdağ Çorlu’da bulunan, 35 bin metrekarelik modern tesislerinde 400 kişilik bir ekiple üretim faaliyetleri devam etmektedir. Hüseyin Köksal liderliğinde Karsal Örme, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda büyüme ve yeni iş birlikleri kurma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

HÜSEYİN KÖKSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, iş insanı Hüseyin Köksal da 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

İş insanı Hüseyin Köksal, 'CHP'de para sayma görüntüleri soruşturmaları ve 6 ay boyunca çakarlı otomobili ile para taşıdığı iddiaları ile geçtiğimiz yıllarda ifadeye çağırılmıştı.