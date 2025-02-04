Aden Körfezi Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu’nda Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgede vuku bulunan deniz haydutluğunun önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
Aden Körfezi Tezkeresi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgede vuku bulunan deniz haydutluğunun önlenmesi ve silahlı soygun eylemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2008-2021 kararları ve TBMM 10/02/2009 tarihli ve 934 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği ve son olarak 17/01/2024 tarihinde ve 1401 sayılı kararla bir yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk bayraklı ve Türk bağlantılı gemilerin emniyetinin sağlanması amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Atatürkçü teğmenlerin tazminatını partililer ödeyecek!
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Ege’de deprem fırtınası
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!
- Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem!
- ‘78 insan ölmüş, terbiyesiz!’
- Mustafa Sandal'dan AKP trolü tepkisi
- Özel'den ATV muhabirine 'slogan' göndermesi