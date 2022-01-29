Çevre Bakanlığı sorumluluk almadı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı birimlerin çevreye zararlı olduğu bilinen 100’den fazla dizel araç kiralamak için çok sayıda ihaleye çıktığını gündeme getirmişti. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, konuyu bir soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı. Önergeye yanıt veren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Murat Kurum, topu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a attı.

LİSTEDE YOKMUŞ!

CHP’li Gök, Bakan Kurum’a, “İklim değişikliğine karşı mücadelede örnek olması beklenen bakanlığın fosil yakıtlı araçlar tercih etmesinin sebeplerini açıklar mısınız?” sorusunu yöneltti. Gök’e yanıt veren Kurum, “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin mevzuatı” işaret ederek “Çevre dostu araçların ilgili mevzuatın belirlediği kriterlere uygun olmadığını” kaydetti. Kurum, Varank yönetimindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın her yıl “kiralanabilecek araçlar tablosu” yayımladığını da anımsatarak “Tabloda kiralanabilecek elektrikli ve/veya doğa dostu araç şu an için bulunmamaktadır” bilgisini aktardı.

CHP’li Gök, 237 sayılı Taşıt Yasası’nın 10. maddesinin 5. fıkrasına göre cumhurbaşkanının kiralanacak araçların niteliklerini belirleme yetkisi bulunduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

‘ADIM ATILMAMIŞ’

“Buna karşın kamuda çevre dostu araçların kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı ile herhangi bir çalışma yürütülmediği anlaşılmaktadır. İklim değişikliğine karşı mücadelenin kâğıt üzerinde kalmaması için herhangi bir somut adım atmayan, yetkili cumhurbaşkanı ile koordinasyon sağlayarak ülke genelinde bu mücadeleyi özendirmeyen bakanlık sorumluluktan kaçmakta, iklim değişikliği bütün tehditleriyle birlikte büyümektedir.” Kurum, CHP’li Gök’ün 2015-2021 arasında bakanlığın yaptığı araç kiralama verilerine ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.

AKP’NİN VAATLERİYLE TERS

Cumhuriyet, 15 Kasım 2021’de “Bakanlık gaza bastı” ve 13 Aralık 2021’de “Doğa ‘düşmanı’ Çevre Bakanlığı” manşetleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerinin 100’den fazla araç kiralamak için ihaleye çıktığını ancak “çevre dostu” yakıt kullanan araçları şartnameyle kapsam dışı bıraktığını gündeme getirmişti. Bakanlığın bu adımları, Bakan Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “sıfır emisyon” hedefleriyle ters düşmüştü.