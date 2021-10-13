Adıgüzel uyardı: Sonu Melih Gökçek'ten farklı olmayacak

13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:09

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy İlçesi’ndeki Ulugöl Tabiat Parkı sınırları içerisindeki 5.253,00 metrekarelik alanı otel yapımı için 20 yıllığına kiraya verecek. Bugün Resmi gazetede yayımlanan karara göre ihaleye açılacak alan turistik tesis olarak kullanılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün faaliyet alanında bulunan otel işletmeciliğinin yıllık kira bedeli 193 bin TL olarak belirlendi.

Ordu’da benzer durumların daha önce de yaşadığını belirten Adıgüzel, “İtiraz ettiğimizde Belediye Başkanı ‘Şaka yaptım, deneme yaptım’ demişti. Acaba burayı da mı deneme yapıyor?” dedi.

Şehir merkezinde dolmuş durakları olarak kullanılan alanın da satışa çıkarıldığını söyleyen Adıgüzel, şunları söyledi:

“Burada yıllardır köylerden, ilçelerden gelen minibüslerin durakları var. Buradaki esnaf da dolmuş sahibi de vatandaşın kendisi de topyekûn bir haksızlığa uğrayacak. Belediye buraya yapacağı işi ne yapacağını da söylemeden tamamen rant alanı yapmak için yapıyor. Sadece şoför esnafı değil halka da sıkıntı. Ordu ilimize baktığınızda dolmuş alanı yapacak alan yok. Mevcut alanları fazlalaştırıp olanları satıyor yerel yönetim. Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı. Hilmi Güler de Ordu’yu parsel parsel satmaktadır. Dolmuş alanı, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alan, Ulugöl Tabiat Parkı’na yapılacak olan otel inşaatına bakarsanız Hilmi Güler’in niyeti Ordu’yu parsel parsel satmaktır. Bu kafayla giderse sonu Melih Gökçek’ten farklı olmayacak.”

Yapılacak binanın içindeki dükkanların bile satış işlemlerinin şimdiden yapıldığını belirten Adıgüzel, “Zaten Ordu’daki yeni imar planına baktığınız zaman hep yeşil alandan imara dönen satılan yerlerin Ordu’nun bilindik insanlarına verildiğini halka ait olan yeşil alanların üç beş kişiye peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Gerekirse buraya set çekeceğiz ama buraya kazma vurdurmayacağız” dedi.