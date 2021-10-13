Adıgüzel uyardı: Sonu Melih Gökçek'ten farklı olmayacak
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’daki yeşil alanları “parsel parsel” sattığını söyledi. Adıgüzel, “Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı. Hilmi Güler de Ordu’yu parsel parsel satmaktadır. Bu kafayla giderse sonu Melih Gökçek’ten farklı olmayacak” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy İlçesi’ndeki Ulugöl Tabiat Parkı sınırları içerisindeki 5.253,00 metrekarelik alanı otel yapımı için 20 yıllığına kiraya verecek. Bugün Resmi gazetede yayımlanan karara göre ihaleye açılacak alan turistik tesis olarak kullanılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün faaliyet alanında bulunan otel işletmeciliğinin yıllık kira bedeli 193 bin TL olarak belirlendi.
Ordu’da benzer durumların daha önce de yaşadığını belirten Adıgüzel, “İtiraz ettiğimizde Belediye Başkanı ‘Şaka yaptım, deneme yaptım’ demişti. Acaba burayı da mı deneme yapıyor?” dedi.
Şehir merkezinde dolmuş durakları olarak kullanılan alanın da satışa çıkarıldığını söyleyen Adıgüzel, şunları söyledi:
“Burada yıllardır köylerden, ilçelerden gelen minibüslerin durakları var. Buradaki esnaf da dolmuş sahibi de vatandaşın kendisi de topyekûn bir haksızlığa uğrayacak. Belediye buraya yapacağı işi ne yapacağını da söylemeden tamamen rant alanı yapmak için yapıyor. Sadece şoför esnafı değil halka da sıkıntı. Ordu ilimize baktığınızda dolmuş alanı yapacak alan yok. Mevcut alanları fazlalaştırıp olanları satıyor yerel yönetim. Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı. Hilmi Güler de Ordu’yu parsel parsel satmaktadır. Dolmuş alanı, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alan, Ulugöl Tabiat Parkı’na yapılacak olan otel inşaatına bakarsanız Hilmi Güler’in niyeti Ordu’yu parsel parsel satmaktır. Bu kafayla giderse sonu Melih Gökçek’ten farklı olmayacak.”
Yapılacak binanın içindeki dükkanların bile satış işlemlerinin şimdiden yapıldığını belirten Adıgüzel, “Zaten Ordu’daki yeni imar planına baktığınız zaman hep yeşil alandan imara dönen satılan yerlerin Ordu’nun bilindik insanlarına verildiğini halka ait olan yeşil alanların üç beş kişiye peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Gerekirse buraya set çekeceğiz ama buraya kazma vurdurmayacağız” dedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Karadağlı'nın katılacağı organizasyon iptal edildi
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- DSÖ’den kritik açıklama
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
- Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
- Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
- AKP'nin tepki gösterdiği anketle ilgili konuştu
- AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
- Türk ekonomisini bekleyen büyük tehdit!