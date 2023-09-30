Adını bile anmadı! Altın Portakal'ın iptal edildiğini duyuran Muhittin Böcek'in açıklaması tepki çekti: 'Malum film...'

'Kanun Hükmü' filminin sansüre uğraması ve ardından yaşanan süreçle tartışma yaratan Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Gelişmeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından duyurdu. Böcek'in açıklama yaparken filmin adını bile anmaması sosyal medyada tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 12:22
Adını bile anmadı! Altın Portakal'ın iptal edildiğini duyuran Muhittin Böcek'in açıklaması tepki çekti: 'Malum film...'
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yönetmen Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" isimli belgeselinin festival seçkisinden çıkarılmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

60. Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyuran Böcek, "Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.

İPTALİ BÖYLE DUYURDU: 'MALUM FİLM...'

Böcek şu ifadeleri kullandı: 

"Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla."

Böcek, süreci yönetememekle eleştirdiği Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun da görevine son verildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Muhittin Böcek'in, iptali duyururken "Kanun Hükmü" filminin adını bile anmayarak "malum film" ifadesini kullanması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada Böcek'in o açıklaması tepki çekti.

İşte o tepkilerden bazıları...


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