Adını bile anmadı! Altın Portakal'ın iptal edildiğini duyuran Muhittin Böcek'in açıklaması tepki çekti: 'Malum film...'

Yayınlanma: 30.09.2023 - 12:22

Güncelleme: 30.09.2023 - 12:57

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yönetmen Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" isimli belgeselinin festival seçkisinden çıkarılmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

60. Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyuran Böcek, "Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.

İPTALİ BÖYLE DUYURDU: 'MALUM FİLM...'

Böcek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla."

Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;



Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film… pic.twitter.com/rMMC68ljBa — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) September 29, 2023

Böcek, süreci yönetememekle eleştirdiği Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun da görevine son verildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Muhittin Böcek'in, iptali duyururken "Kanun Hükmü" filminin adını bile anmayarak "malum film" ifadesini kullanması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada Böcek'in o açıklaması tepki çekti.

İşte o tepkilerden bazıları...

Günaydın! Şu "...malum film..." sözüne çok takıldım!:((( https://t.co/UvFrBPKrWv — ezel akay (@ezop2011) September 30, 2023

Malum partinin malum belediye başkanı malum festivali bile iptal ettiğine göre malum seçimlerde ne halt ettiğinin hiçbir anlamı kalmamıştır. Malumun ilamı olacak ama: Malum kaderinize doğru yürümektesiniz. Cehennemin dibine ???? — Sinan Birdal ???????????? (@sinanbirdal1) September 30, 2023

İptal edileceği belliydi. Ama sorun muhalefet partisinin belediye başkanının iktidar temsilcisi gibi açıklama yapması. Malum film demesi, bakanlığın sansürcülüğüne dair eleştiri getirmemesi… Kendisine payanda olan ekibi dakkasında satması… Bakanlık kadar suçlusun Muhittin Böcek https://t.co/7QmpYtE3TU — ismail afacan (@i__afacan) September 29, 2023

Malum başkan, "malum film" yüzünden altmış yıllık festivali iptal ettigini ilan etmiş. Bu malum arkadaşlar Saray Rejimi'ne son verip demokrasiyi ve hukuk devletini yeniden inşa edecekler güya. https://t.co/P3V8LavVau — Cenk Yiğiter (@cenkyigiter) September 29, 2023

Malum film dediği khk ile işten atılan iki solcunun belgeseli. Yılların organizasyonunu elinize yüzünüze bulaştırdınız rezalet! https://t.co/kmdVhQzkwG — Yunus Başaran (@YunusBasaranTip) September 30, 2023

Elbet söylenmiştir; Uçurtmayı Vurmasınlar’dan “malum film”e. Tek başına siyasi irade değil, bütün aktörlerin çürüdüğü bir ülke burası artık… — şengül hablemitoğlu (@s_hablemitoglu) September 30, 2023