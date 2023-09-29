Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etti

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:16

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:16

Oyuncu Demet Akbağ, sansür tartışmalarıyla gündem olan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından ayrıldığını duyurdu.

Kararını bugün sosyal medya hesabından paylaşan Akbağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım.”

Nejla Demirci’nin KHK ile kamu görevinden atılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlattığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli, Altın Portakal Film Festivali’nden dün akşam bir kez daha çıkarılmıştı.

Yapım festivalden ilk kez çıkarıldığında Akbağ dahil jüri üyeleri, görevden çekilmişti. Belgeselin programa geri alınmasıyla birlikte Akbağ da jüri üyeleriyle birlikte göreve dönmüştü. Ancak iktidar kanadının baskılarının ardından festivalin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, dün 'Kanun Hükmü'nün festivalden tekrar çıkarıldığını açıklamıştı.