Adıyaman'da 1500 yıllık tarihi Altınlı Köprüsü sular altında kaldı

27.04.2026 12:47:00
İHA
Adıyaman'da Roma Dönemine ait 1500 yıllık tarihi Altınlı Köprü, Çetintepe Baraj sularının yükselmesiyle gözlerden kayboldu.

Türkiye’nin dolgu hacmi acısından 10’uncu büyük barajı olan Çetintepe Barajı’nda 2025 yılı Ağustos ayında ilk su tutumuna başlanılmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Nisan tarihinde açılışı yapılan Çektintepe Barajı’nda ki su seviyesi her geçen gün biraz daha yükseliyor.

Yağışların yoğun olduğu kış mevsiminde, baraj göleti beklenenin üzerinde bir seviyeye çıktı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Altınlı Köprü için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında restorasyon yapıldı.

Roma dönemine ait 1500 yıllık Altınlı Köprüsü baraj suları altında kaldı. Dört kemerden oluşan ve 83 metre uzunluğundaki köprü baraj sularına gömüldü.

2021, 2025 ve 2026 yıllarına çekilen dron görüntülerinde köprünün sular altında kalması gözler önüne seriliyor.

