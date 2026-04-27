Masraflar Devlet Tiyatroları bütçesinden... Tamer Karadağlı'dan ABD gezisi: Gerçek 'gerekçesi' ortaya çıktı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan’la birlikte 14 günlük ABD gezisi yaptı.

Resmi gerekçesi "kültürel iş birliği temasları" olarak gösterilen gezinin gerçek nedeni ise başka çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Nefes gazetesinin aktardığına göre, Karadağlı'nın ABD gezisinin asıl nedeninin sahne bakmak olduğu ortaya çıktı. Buna göre Karadağlı, resmi gerekçenin aksine, Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'ın “Medea Material” oyununa sahne bakmak için ABD'ye gitti.

Öte yandan Karadağlı'nın ABD gezisi masraflarının Devlet Tiyatroları bütçesinden ödendiği öğrenildi. Karadağlı ve Işıtan'ın ilk 10 gün için günlük 199 dolar, sonraki günler için ise yüzde 50 zamlı günlük 299 dolar harcırah alacağı kaydedildi.

Karadağlı ve Işıtan’ın Türkiye’ye dönüşü Devlet Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından “Devlet Tiyatroları, uluslararası vizyonunu genişletme ve Türk tiyatrosunu dünya sahnelerinde daha görünür kılma hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen kapsamlı yerinde inceleme süreci başarıyla tamamlandı” sözleriyle duyurdu.