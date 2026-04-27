Masraflar Devlet Tiyatroları bütçesinden... Tamer Karadağlı'dan ABD gezisi: Gerçek 'gerekçesi' ortaya çıktı

27.04.2026 12:23:00
Haber Merkezi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'a sahne bakmak için ABD'ye gitti. Karadağlı'nın ABD gezisi masraflarının Devlet Tiyatroları bütçesinden ödendiği öğrenildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan’la birlikte 14 günlük ABD gezisi yaptı.

Resmi gerekçesi "kültürel iş birliği temasları" olarak gösterilen gezinin gerçek nedeni ise başka çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Nefes gazetesinin aktardığına göre, Karadağlı'nın ABD gezisinin asıl nedeninin sahne bakmak olduğu ortaya çıktı. Buna göre Karadağlı, resmi gerekçenin aksine, Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'ın “Medea Material” oyununa sahne bakmak için ABD'ye gitti.

Öte yandan Karadağlı'nın ABD gezisi masraflarının Devlet Tiyatroları bütçesinden ödendiği öğrenildi. Karadağlı ve Işıtan'ın ilk 10 gün için günlük 199 dolar, sonraki günler için ise yüzde 50 zamlı günlük 299 dolar harcırah alacağı kaydedildi.

Karadağlı ve Işıtan’ın Türkiye’ye dönüşü Devlet Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından “Devlet Tiyatroları, uluslararası vizyonunu genişletme ve Türk tiyatrosunu dünya sahnelerinde daha görünür kılma hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen kapsamlı yerinde inceleme süreci başarıyla tamamlandı” sözleriyle duyurdu.

6 Ekim 2025 tarihinde, Afife Tiyatro Ödülü'nde  “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu”  dalında ödül alan Işıtan, ödül gecesi Karadağlı’ya teşekkür edince seyircilerin tepkisini çekmişti.

AVM önünde Tamer Karadağlı'ya hakaret iddiasıyla gözaltı! Sarıyer’de bir AVM'den çıkan Tamer Karadağlı'ya hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişinin işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Veda Yurtsever’den Devlet Tiyatroları’na veda: Tamer Karadağlı'yı sert eleştirdi! 32 yıldır Devlet Tiyatroları’nda görev yapan oyuncu Veda Yurtsever, yayımladığı uzun bir mesajla kurumdan ayrıldığını duyurdu. Yurtsever, mesajında Genel Müdür Tamer Karadağlı ve yöneticilere yönelik ağır eleştirilerde bulundu.
Demet Evgar’dan Tamer Karadağlı göndermesi: 'Aaa sessizlik mi oldu?' Demet Evgar, İbrahim Selim’in programında Tamer Karadağlı’dan bahsederken salonda oluşan sessizliği esprili bir şekilde “Aaa sessizlik mi oldu?” diyerek tiye aldı. Oyuncunun bu anları izleyicileri kahkahaya boğdu.