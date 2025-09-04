Adıyaman’da 2025–2026 okul servis ücretleri açıklandı: 0–3 km 2 bin TL’den başlıyor

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB), Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın talebi doğrultusunda hazırlanan yeni tarife cetvelini onayladı. Alınan karara göre, öğrenci servis taşımacılığında uygulanacak aylık ücretler mesafeye göre şöyle belirlendi:

0–3 kilometre: 2 bin TL, 3–5 kilometre: 2 bin 500 TL, 5–10 kilometre: 3 bin TL, 10–15 kilometre: 3 bin 250 TL, 15 kilometre üzeri: 3 bin 500 TL

Ayrıca hostelli öğrenci servisleri için öğrenci başına bin TL ek ücret alınacağı açıklandı. Servis ücretleri, okul süresinin 9 ay olması nedeniyle 9 ay üzerinden hesaplanacak. AESOB’un 1 Eylül 2025 tarihli kararında, yeni tarifenin belirlenmesinde artan maliyetlerin etkili olduğu vurgulandı.

Kararda öne çıkan gerekçeler şu şekilde sıralandı: Akaryakıt fiyatları: Motorin litre fiyatı Mart 2024’te 42,02 TL iken, Ağustos 2025 itibarıyla 54,87 TL’ye yükseldi. Enerji maliyetleri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, sanayi abone grubunda yıl içerisinde elektrik fiyatları yüzde 12,4; doğalgaz fiyatları ise yüzde 24,5 oranında arttı.

TÜFE artışları: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 Haziran ayı TÜFE’si bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05; iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 43,23 arttı. Kira artışları: 1 Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 43,13’lük tavan zam uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, konut kiralarındaki artışların TÜFE oranına bağlı olarak belirlendiği kaydedildi. Kararda ayrıca, araç bakım giderleri, lastik ve yedek parça maliyetleri, sigorta, vergi, inşaat ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının da servis ücretlerine doğrudan yansıdığı belirtildi.

AESOB tarafından yayımlanan resmi kararda şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt, enerji, kira, araç bakım ve diğer temel girdilerdeki artışlar dikkate alınarak yapılan inceleme ve müzakereler sonucunda, Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın sunduğu tarife talebi yönetim kurulumuzca oy birliğiyle aynen kabul edilmiştir.”