Adıyaman'da çarşı esnafına AFAD'dan 'ivedi boşaltma' tebligatı: '5 gündür siftah kapatıyorum, hangi parayla yeni dükkan tutacağım?'

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan Balıkesir Çarşısı’nda faaliyet gösteren 86 depremzede esnaf, AFAD’ın 10 gün içinde tahliyeye yönelik talebinin durdurulmasını istiyor. Esnaf, kendilerine makul süre tanınmasını ve taşınabilecekleri alternatif bir ticari alan gösterilmesini talep ediyor. Yıkılacak alana okul yapılacağı iddialarını da gündeme getiren esnaflar, başka bir kamu arazisinin değerlendirilmesini ve sürecin esnafla müzakere edilerek yürütülmesini bekliyor. "İvedi boşaltma" talebi karşısında büyük bir üzüntü yaşayan esnaf, basın açıklaması yaparak yetkililere çağrıda bulundu.

Balıkesir Çarşısı esnafı Nihal Polat yaptığı açıklamada tepkisini şöyle dile getirdi:

"Depremde iş yerimi kaybettim. Depremden ayağım kırık bir şekilde çıktım, şehrimi terk etmedim. Kırık ayağımla işimi kurdum. Belki bir yıl, belki iki yıl büyük zorluklarla ayakta kaldım. İki buçuk yıl sonra bir tebligatla 'çıkın' deniliyor. 10 gün içinde burayı boşaltmamızı istemek ne hukuka ne insanlığa sığar. Buradan çıkmayacağım. Buradaki hiçbir esnaf da çıkmayacak. Burası açılırken videolara alıp basına sundunuz. Bu esnafın hepsini çıkarmak nasıl bu kadar kolay olur? Yerinde dönüşümler bitmemişken nereye çıkacağız? KOSGEB kredilerini nasıl ödeyeceğiz? Deprem bölgesindeki insanlar kredilerini ödeyemiyorlar. Bir gün çalışmasam açım. Bunu asla kabul etmiyoruz, buradan çıkmayacağız. Bizim isteğimiz bize bir yer gösterilmesi."

"BU KADAR İNSANI BİR ANDA KAPININ ÖNÜNE KOYMAK VİCDANA SIĞMAZ"

Kasap Ayşegül Kasap da "Burayı bize Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Balıkesir Belediyesi yaptı. Burası yapılırken hepimiz mağdurduk. Şimdi mağduriyetimiz giderilmeden nasıl çıkabiliriz? Kendimizi daha depremden toparlayamadan nasıl çıkacağız? Ben kasap esnafıyım. Bayan olarak bu yaştan sonra kendimi geçindirmek için kasaplık yapıyorum. Bu kadar insanı bir anda kapının önüne koymak vicdana sığmaz" dedi.

Fotoğrafçı Nabi Harputluoğlu ise, "44 yıldır bu meslekteyim. Yerinde dönüşümler teslim edilmedi. Müteahhitler kaçtı. İnşaatların hiçbiri bitmiş değil. Yarım bir şehrin içindeyiz. Hepimizin kredisi, çalışanı var. Biz çalışanlarımızı mı çıkaralım, borçlarımızı mı ödeyelim, evimize ekmek mi götürelim? Cumhurbaşkanımızın talimatıyla verilen dükkanlardan bizi çıkarırken yanımızda kimse yok. Akıl yoluyla bir çözüm bulunmalı" açıklamasında bulundu.

Bir başka kasap esnafı ise "50 yıldır esnafım. Cumhurbaşkanı’nın emriyle Balıkesir Belediyesi geldi buraya, bu binaları yaptı. Teşekkür ettik. Ama şimdi bizi buradan çıkarıyorlar. Bizim tek isteğimiz sesimizin Cumhurbaşkanı’na ulaşması. Başka kimseyi istemiyoruz. Cumhurbaşkanı sesimizi duysun, başka kimse duymasın" diye konuştu.

"AFAD, KIŞIN ORASINDA 'BİR HAFTADA ÇIKIN' DİYOR"

Balıkesir Çarşısı esnafından Ferit Besleyici, kendilerine verilen sözleri hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Depremden sonra burası yapıldı ve bize beş yıllığına verildi. Hatta Adıyaman Belediyesi ile 5 artı 2 yıl diye sözleşme yapıldığı söylendi. Şimdi kışın ortasında AFAD 'Bir haftada çıkın' diyor. O kadar masraf yaptık. Okul yapılacaksa başka yere yapılsın ya da bize en azından süre verilsin, yer gösterilsin."

Esnaf Vedat Gündüz ise süreci “ikinci bir yıkım” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Bir deprem yaşadık ailelerimizi, işlerimizi, dükkanlarımızı kaybettik. Şimdi bir tebligatla ikinci bir deprem yaşatılıyor. Buraya 150 milyon masraf yapılmış. 86 esnafız ama bu en az 300 hane demek. Bir memlekette esnaf yoksa o memleket boştur. Bu karar Adıyaman’ın ticari hayatını bitirir.”

Spor mağazası işletmecisi Hüseyin Harmancı ise, "Mağazamız depremde yıkıldı, enkazın altında kaldı. Biz bugün bir enkazı canlı canlı yaşıyoruz, o gün uyurken yaşadık. Ailelerimizi sevdiklerimizi kaybettik. Maddiyatla ikinci kez vurdular. Biz KOSGEB kredisi aldık. Beş gündür siftah yapmadan dükkan kapatıyorum. Hangi parayla yeni bir dükkan tutacağım? Çocuğumun kreş parasını ödeyemiyorum. Destek bekliyoruz, biz dilenci değiliz. Çözüm istiyoruz" dedi.