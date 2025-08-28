Adıyaman’da emniyet binasında şüpheli ölüm

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da bir hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınarak Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Mustafa Uğur (32), emniyet binasının 2’nci katından iddialara göre aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Uğur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Uğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Uğur’un cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.