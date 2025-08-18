Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adıyaman'da panik anları: Bir kişi dam göçüğünde mahsur kaldı!

18.08.2025 10:50:00
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü’nde meydana gelen toprak dam çökmesine müdahale etti. Enkaz altında kalan 70 yaşındaki Ayşe Çalğan, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çemberlitaş Köyü’nde dam göçüğünün altında kalan vatandaşı başarılı bir operasyonla kurtardı.

Olay yerine ulaşır ulaşmaz yoğun bir çaba gösteren itfaiye personeli, 70 yaşındaki Ayşe Çalğan’ı kısa sürede enkazdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

BAŞKAN TUTDERE'DEN MESAJ

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, olayın ardından geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Çemberlitaş Köyü’müzde meydana gelen çökmede vatandaşımızın sağ olarak kurtarılması bizler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Hemşehrimize acil şifalar diliyor, canı pahasına görev yapan kahraman itfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Belediyemiz, vatandaşlarımızın can güvenliği için her zaman teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

