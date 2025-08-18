Adıyaman'da panik anları: Bir kişi dam göçüğünde mahsur kaldı!

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çemberlitaş Köyü’nde dam göçüğünün altında kalan vatandaşı başarılı bir operasyonla kurtardı.

Olay yerine ulaşır ulaşmaz yoğun bir çaba gösteren itfaiye personeli, 70 yaşındaki Ayşe Çalğan’ı kısa sürede enkazdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

BAŞKAN TUTDERE'DEN MESAJ

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, olayın ardından geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Çemberlitaş Köyü’müzde meydana gelen çökmede vatandaşımızın sağ olarak kurtarılması bizler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Hemşehrimize acil şifalar diliyor, canı pahasına görev yapan kahraman itfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Belediyemiz, vatandaşlarımızın can güvenliği için her zaman teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.