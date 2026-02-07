Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.02.2026 04:00:00
Çağdaş Bayraktar
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yapı stokunun yüzde 65’i hasar gören Adıyaman’ın son durumunu gazetemize anlatan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte hâlâ konteynerde yaşayan yurttaşlar olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığı yıkıma karşın geri planda kalan Adıyaman’da son durumu belediye başkanı Abdurrahman Tutdere gazetemize anlattı. Depremde kentin yapı stoğunun yüzde 65’inin hasar gördüğünü anımsatan Tutdere, “Şu an itibarıyla daha konteynerde yaşayan vatandaşlarımız olduğuna göre demek ki tam anlamıyla barınma sorunu çözülmüş değil” dedi.

Tutdere, “Adıyaman yerinde dönüşümde deprem illeri arasında en başarılı il oldu. Adıyaman Belediyesi olarak bakanlığın belirlemiş olduğu, süreçte taleplerin yüzde 100’ünü ruhsatlandırarak şehrimizde yerinde dönüşümün çok ciddi bir aşamaya gelmesine katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

Bu mücadeleyi depremde yıkıldığı için belediye binası olmadan verdiklerinin altını çizen Tutdere, “3 yıldan bu yana valilik binasının bir katında ve prefabriklerden yapılı ek hizmet konteynerlerinde hemşehrilerimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bir kurulu düzenimiz olmadığı için şehri sokaktan yönetiyoruz” dedi.

Tutdere sözlerine şöyle devam etti: “Hemşehrilerimiz zaman zaman serzenişlerini dile getiriyor ama altyapı tamamlanmadan üstyapıya geçemeyeceğimiz ya da süreç tamamlanmadan asfalt yapımı aşamasına geçilmesi halkın parasına ihanet olacağından bir süre daha sabretmemiz gerektiğini her fırsatta anlatıyoruz.” 

