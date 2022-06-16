Adıyaman'da 3. kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü
Adıyaman’da 3 katlı evlerinin penceresinden aşağıya düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Miraç Narin (17), iddiaya göre, 3 katlı evlerinin penceresinden dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Ağır şekilde yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Fatma Miraç Narin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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