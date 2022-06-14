Altının kilogramı 1 milyon lira sınırına düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon bin lira, en yüksek 1 milyon 18 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalarak 1 milyon bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 395 milyon 294 bin 16,74 lira, işlem miktarı ise 390,79 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 420 milyon 245 bin 899,44 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
- Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.021.000,00
|1.851,00
|En Düşük
|1.001.000,00
|1.824,00
|En Yüksek
|1.018.400,00
|1.829,40
|Kapanış
|1.001.000,00
|1.824,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.003.397,40
|1.829,00
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|395.294.016,74
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|390,79
|Toplam İşlem Adedi
|27
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