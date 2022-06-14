Altının kilogramı 1 milyon lira sınırına düştü

14 Haziran 2022 Salı, 16:49

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon bin lira, en yüksek 1 milyon 18 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalarak 1 milyon bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 395 milyon 294 bin 16,74 lira, işlem miktarı ise 390,79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 420 milyon 245 bin 899,44 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: