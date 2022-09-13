Adıyaman'da ameliyat iplerinin çürük olduğu iddiasına inceleme

13 Eylül 2022 Salı, 10:04

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde, "Adıyaman Besni Devlet Hastanesinde apandisit ameliyatına alınan hastaya dikiş atılmak için kullanacak iplerin çürük çıkması sonucu, görevli doktor tutanak tuttu" yönünde iddianın yer aldığı hatırlatıldı.

İddialar üzerine başhekimlik tarafından inceleme başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ameliyatı gerçekleştiren genel cerrahi uzmanına, sosyal medyada dolaşan iddialar ve video sorulmuş, bunun üzerine haberlerde bahsi geçen tutanak, ilgili cerrah tarafından başhekimliğimize iletilmiştir. Hastamız başarılı geçen ameliyatın ardından herhangi bir komplikasyon olmaksızın taburcu edilmiştir. Ameliyathanede mevcut farklı firmalara ait çeşitli ipliklerle ilgili ne hastanemizde ne ilimizde ne de Türkiye genelindeki diğer hastanelerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenilmiştir. Konuyla ilgili müdürlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmekte olup ayrıca bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilmiştir."