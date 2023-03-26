Adıyaman'da deprem tepeyi ikiye ayırdı! İşte o görüntüler

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 20:37

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 20:45

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok yıkıma yol açtığı iller arasında yer alan Adıyaman'da, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Girik köyündeki evler de hasar gördü.

Köydeki tarım arazisindeki tepelik alan, depremlerin etkisiyle ikiye bölündü. Bölgede çöküntülerin yanı sıra metrelerce derinlik ve uzunlukta yarıklar oluştu. Dronla görüntülenen yarıklar ve çöküntüler, depremin etkisini gözler önüne serdi.

Köy muhtarı Bayram Altun, depremler nedeniyle köyde 15 hanenin yıkıldığını ancak can kaybının olmadığını söyledi.

Tepelik alanda büyük yarıkların oluştuğunu belirten Altun, "Depremlerde yaklaşık 100 metrelik tarım arazisinde çok büyük göçükler olmuş. Fay hattı var mı yok mu bilmiyoruz ama buranın araştırılmasını istiyoruz. Köylünün de içi rahat etsin. Deprem gecesi Adıyaman'daydım, daha sonrasında köye geldik. Kardeşim enkaz altında kalmıştı. 2 gün sonra bu çöküntüyü fark ettik. Burası bir tepeydi ve tarım yapılıyordu. Bu yarıklar ve çökmeleri gördüğümüzde biz de şaşırdık" diye konuştu.

'SANKİ UÇAK SESİ GELİYORDU'

Köylülerden Haydar Çalışır ise depremde evinin yıkıldığını dile getirdi. Depreme uykuda yakalandığını anlatan Çalışır, "Uyandığımda sanki uçak sesi geliyordu. Nasıl dışarı çıktığımı bilmiyorum. Sonra evimiz çöktü. Yağmur yağıyordu ve hava çok soğuktu. Bir ihtiyar da vardı evde, zorla onu da dışarıyla çıkardık. Allah bizi kurtardı" dedi.

Deprem sırasında gürültünün yanı sıra havanın da aydınlandığını belirten Çalışır, tarım arazilerinde yaklaşık 4 metre derinliğinde yarıklar oluştuğunu kaydetti. Çalışır, arpa ve buğday ekili tarlanın kaydığına işaret ederek, "Tepenin ikiye ayrıldığını görünce şaşırdık. Burada ev bulunsaydı ne olacaktı diye düşündük. Daha önceleri ufak sarsıntılar oluyordu ama bu kadar büyük bir depremi hiç görmedik. Dağlardan taşlar geliyordu. Dışarıya çıktığımızda dağın üstümüze geldiğini zannettik" ifadelerini kullandı.