Adıyaman'da depremzededen Erdoğan'a sert sözler: Kusuru işleyen kişi özür diler ondan sonra helallik istenir
Adıyaman'da bir yurttaş AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum” sözlerine tepki gösterdi. Yurttaş, "Helalleşmeye ancak özür dilemeyle başlanır. Kusuru işleyen kişi özür diler ondan sonra helallik istenir" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dördüncü kez gittiği deprem bölgesinde Adıyaman’da yurttaşlarla bir araya geldi.
Babacan’la konuşurken Erdoğan’ın “Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum” sözlerini yorumlayan bir yurttaş, “Devletin imkânları 3 gün buraya gelmedi. Helalleşmeye ancak özür dilemeyle başlanır. Kusuru işleyen kişi özür diler ondan sonra helallik istenir. Tamam helalleş de bir kusur var mı helalleşiyorsun. Özür dileme imkânı var. Adıyaman halkından üç gün özür dile bakayım” dedi.
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