Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

(İHA)
21 Nisan 2022 Perşembe, 19:09
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Toprak (72) yönetimindeki 02 ABN 869 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arsemia tarihi ören yeri yakınlarında şarampole yuvarlandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdullah Toprak ile araçta bulunan Mehmet Aydın ve Abdulkadir Aydın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


kaza trafik kazası polis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler