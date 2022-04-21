Edirne'de otomobil sulama kanalına düştü
Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü. AFAD ve güvenlik güçleri sürücüyü bulmak için bölgede arama yapıyor.
Edirne'de Koyuntepe köyü yakınlarındaki Kocahıdır Göleti girişindeki sulama kanalında, bir aracın ters şekilde suyun içinde olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Haber verilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD sulama kanalında, jandarma ise bölgede arama gerçekleştiriyor.
Aracın sürücüsünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.
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