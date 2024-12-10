Adıyaman’da şüpheli ölüm

Yayınlanma: 10.12.2024 - 21:02

Güncelleme: 10.12.2024 - 21:02

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi’nde yaşayan Ali Gölbaşı’ndan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla evin kapısı açıldı ve Ali Gölbaşı’nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede detaylı incelemeler yaptı.

Ali Gölbaşı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, otopsi sonucunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağı belirtildi.