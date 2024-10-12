Adıyaman'da temizlediği tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde temizlediği tüfeğin kazara ateş almasıyla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da temizlediği tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü
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AA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 15:35

Adıyaman Güzelyurt köyünde yaşayan Hasan Karasu (50), temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu başından yaralandı.

Yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, 7 çocuğu bulunan Karasu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Karasu'nun cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #adıyaman #tüfek
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