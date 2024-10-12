Adıyaman'da temizlediği tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde temizlediği tüfeğin kazara ateş almasıyla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman Güzelyurt köyünde yaşayan Hasan Karasu (50), temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu başından yaralandı.
Yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, 7 çocuğu bulunan Karasu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Karasu'nun cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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