Adıyaman'da TYP eylemi: Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundular

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:52

İŞKUR’un Toplum Yararına Program (TYP) statüsüyle deprem bölgesinde çalışan birinci etap yurttaşların süresi 19 Mayıs’ta doldu. Yetkililerin “En az iki yıla tamamlanacak” dediği TYP programının uzatılmamasıyla binlerce depremzede yurttaş işsiz kaldı.

Sürenin uzatılmasını isteyen TYP’liler, Adıyaman'da eylem yaptı.

Adıyaman Merkez Parkı'nda yapılan eyleme dövizlerle katılan yurttaşlardan birisi, "Adıyaman AKP'nin kalesi, her seçimde 4 vekil Ankara’ya gönderiyor. Bizim memleketimizin yüzde 70’i yıkıldı. İstihdam yok. Şimdi de 2 binin kişinin işine son verildi. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan işimizin devamlı olmasını talep ediyoruz. Aksi halde göç başlayacak ve Adıyaman diye bir yer kalmayacak” dedi.

"ADAMIN TUZU KURU"



Üç dönem AKP Adıyaman Milletvekili olarak çalışan ve şu an Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olan Ahmet Aydın’la görüştüğünü iddia eden başka bir yurttaş ise şunları söyledi:

“Kendisini aradım, ‘Ben artık milletvekili miyim, milletvekilleriyle konuşun, sen ne diye beni arıyorsun, bundan önce deprem mi vardı, neyle beslendiyseniz aynı şekilde devam edin’ diyor. Ne âlâ memleket. Tabii adamın tuzu kuru. Milyonlarca maaş alıyor. Benim bir maaşım, onun eşinin kullandığı güneş kreminin parası bile değil.”