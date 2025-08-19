2025 yılı adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri, davaları olan veya mahkemede davaya gitmeye hazırlanan yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil süresinde hangi davalara bakılır? İşte, ayrıntılar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullanabildiği ve bazı yargı faaliyetlerinin geçici olarak durduğu belirli bir dönemdir.

Türkiye’de adli tatil her yıl 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanır. Bu süre zarfında bazı davalar ve yargı süreçleri ertelenir, ayrıca istisnai durumlar dışında yeni duruşmalar açılmaz.

Adli tatilin sona ermesinin ardından, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla adliyeler normal çalışma düzenine geri dönecektir.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.