Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' açıklaması: Kanser tekrarlamadı, bulgu yok, tanı yetersiz

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin düzenlediği sağlık raporuna ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada raporun eksiksiz ve tam şekilde kayda geçirildiği, herhangi bir tahrifatın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi. Ayrıca Adli Tıp, kendilerine iletilen dosyada bu hastalıkla ilgili herhangi bir patoloji raporu veya tedavi belgesinin bulunmadığı ifade edildi. Diğer yandan, Çalık’ın dosyasında lenf kanseri (lenfoma) teşhisine ilişkin de herhangibir bulgu yer almadığı vurgulandı.

Adli Tıp Kurumu, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğunu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediğini açıkladı. Çalık’ın daha kapsamlı tetkikler için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirtti.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: RAPORLA OYNANDI

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Turhan Çömez, TBMM’de yaptığı konuşmada Adli Tıp Kurumu’nda hazırlanan raporun çarpıtıldığını öne sürmüştü. Çömez, Çalık’ın sağlık raporundaki blast oranı değerinin değiştirilerek gerçeğin çarpıtıldığını iddia ederek şunları söylemişti:

“Adli Tıp, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gelen yüzde 4–5 blast oranını 3–4 olarak yazmış. Çünkü 4–5 demek, hastalığın nüksettiğini kabul etmek demek. Bu raporla oynanmıştır. Bu hata değil, taammüden ölüme göndermektir.”

Çömez ayrıca, Çalık’ın nötropeni ve lekopeni nedeniyle bağışıklık sisteminin çöktüğünü, 20 kilo kaybettiğini ve durumunun hızla kötüleştiğini ifade etti.

“Eğer bu şartlar devam ederse üzülerek söylüyorum; Sayın Çalık cezaevinden canlı çıkamaz. Hepiniz vicdani sorumluluk altında kalırsınız.”

KELEP ÇEL İ ŞEKİLDE GERİ G ÖNDER İLMİŞTİ

Daha önce lenfoma şüphesiyle ameliyat geçiren ve ardından anjiyo olan Çalık’ın, cezaevine kelepçeli şekilde geri götürülmesi kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Sağlık durumu nedeniyle 21 kilo kaybettiği bildirilen Çalık hakkında nihai kararın, yeni yapılacak ileri tetkiklerin ardından verilmesi bekleniyor.